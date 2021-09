È morto Nino Vaccarella, la Sicilia piange il mito del Preside Volante

È morto Nino Vaccarella, l’icona dell’automobilismo siciliano, storico pilota della Targa Florio, che ha anche gareggiato in Formula al fiano dei grandi piloti internazionali. Con la morte di Ninni Vaccarella se ne va un pezzo di storia della storia dell’automobilismo siciliano e italiano.

La leggenda dell’automobilismo siciliano

Nino Vaccarella è morto all’età di 88 anni all’ospedale Civico di Palermo. Da tutto conoscuto come il Preside Volante, Vaccarella sarà per sempre una leggenda del mondo dei motori, un pilota che è stato protagonista degli anni d’oro della Ferrari. Ex pilota di Formula 1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans del 1964, è scomparso oggi.

Era ricoverato da tempo in ospedale

Vaccarella si è spento all’Ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato da tempo. In Formula 1 corse quattro GP: i GP d’Italia del 1961, del 1962 e del 1965, rispettivamente con De Tomaso, Lotus e Ferrari, e il GP di Germania 1962 con la Porsche. Ma Vaccarella si è distinto soprattutto nell’ambito della categoria sport prototipi, in cui vinse il mondiale con Ferrari nel 1964.

Specialista della Targa Florio

Nato a Palermo, Vaccarella fu un vero e proprio specialista dell’iconica Targa Florio, gara che vinse tre volte, nel 1965, nel 1971 e nel 1975. La vittoria nel 1965 arrivò su Ferrari 275 P in coppia con Lorenzo Bandini. Nel 1971, invece, si impose su Alfa Romeo 33/3 Sport Prototipo con Toine Hezemans. L’ultimo successo, nel 1975, fu conseguito con Arturo Merzario su Alfa Romeo 33TT12 spyder).

Il ricordo del mito Vaccarella

«Con la scomparsa di Ninni Vaccarella la Sicilia perde uno dei suoi figli più illustri, beniamino di numerose generazioni di tifosi e appassionati. Ha coniugato grande talento e spirito di sacrificio, è stato e continuerà ad essere un orgoglio per la nostra terra. Indimenticabile il suo palmares, le epiche imprese nella Targa Florio ed i trascorsi pieni di soddisfazioni alla guida della Ferrari, della Maserati e dell’Alfa Romeo. Addio “Preside volante”, ci mancherai tanto e serberemo per sempre il ricordo di un uomo che ha portato lustro alla Sicilia e all’intera Italia». Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, commentando la scomparsa di Ninni Vaccarella.