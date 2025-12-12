Una giornata tra mito e sapori: l’olio extravergine protagonista per la tutela e valorizzazione dell’antica città di Himera

Domenica 14 dicembre, dalle ore 9.00, l’agriturismo Terre di Himera – nido rurale adagiato tra le colline di Termini Imerese e il mare di Cefalù – apre le porte a “L’Oro di Himera”, mattinata di approfondimento e degustazione dedicata all’olio extravergine d’oliva siciliano.

Due plus rendono l’evento unico. Primo: le olive molite provengono dagli alberi che oggi crescono all’interno dell’area attigua al parco archeologico dell’antica colonia greca di Himera, custode di oltre due millenni di storia. Secondo: si celebrerà l’extravergine quale pilastro della cucina italiana, recentemente inserita dall’UNESCO fra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità.

IL PROGRAMMA

A guidare i partecipanti in un viaggio tra scienza, gusto e territorio saranno: Tiziano Caruso, docente universitario e specialista di olivicoltura; Fabio Grasso, assaggiatore professionista e sommelier dell’olio; Alessandro Agnello, agronomo.

Il team illustrerà le principali cultivar isolane – dalla Biancolilla a una multicultivar che mette insieme Nocellara Carolea e Oglialora Messinese – spiegando come clima, suolo e pratiche colturali modellino profumi e sentori di ogni extravergine. Seguirà una sessione di assaggio guidato durante la quale i partecipanti impareranno a riconoscere pregi, difetti e persistenze aromatiche, attraverso un metodo rigoroso ma di facile approccio per tutti.

LOCATION

Terre di Himera è un antico casale contadino riportato in vita con calce naturale, travi di castagno e pietra locale. Le cinque camere, gli uliveti biologici e la vista sul sito di Himera restituiscono la sensazione di un luogo “fuori dal tempo”, sospeso tra passato della Magna Graecia e natura mediterranea. All’interno, la piccola trattoria propone cucina siciliana di stagione esaltata dalla Biancolilla prodotta in azienda.

MOMENTO CONVIVIALE

Al termine della degustazione verrà offerto un aperitivo con spumante siciliano, prosciutto crudo della Fattoria Borrello e formaggi delle Madonie.

SOLIDARIETÀ

L’intero ricavato sarà destinato all’associazione “Himera’s Friends”, impegnata nella tutela e valorizzazione della città alta di Himera.