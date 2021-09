Si lancia dal quarto e muore, suicidio a Palermo

Tragedia a Cruillas, quartiere popolare di Palermo dove un uomo si è suicidato gettandosi dal quarto piano.

Il dramma si è consumato attorno alle 13. L’uomo, 55 anni, si è buttato dal quarto piano della sua abitazione in una palazzina di via Mendelson.

Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto.

Sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118 della Misericordia Piana degli Albanesi. I soccorritori al loro arrivo hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo.

Sul posto agenti della polizia di Stato ed il medico legale per accertare le cause della morte. Al momento non può essere escludere alcuna pista.