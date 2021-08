Grave incidente alla Cala, muore 69enne Giovanbattista Alioto

Incidente alla Cala, a Palermo. Un motociclista ha perso la vita questa mattina in un incidente mortale tra la Cala e Foro Umberto a Palermo in direzione di Villa Giulia. La vittima è Giovanbattista Alioto, di 69 anni. La tragedia davanti Porta Felice.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e gli agenti della polizia di Stato. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, la vittima alla guida di uno scooter Scarabeo sarebbe morta sul colpo. Lo scontro è avvenuto con una Peugeot 206 che stava percorrendo la stessa direzione. Tra le ipotesi al vaglio, un tentativo di sorpasso. Le indagini sono affidate ai vigili della sezione Infortunistica.

La circolazione delle auto è stata bloccata alla Cala, in direzione di via Lincoln, con evidenti ripercussioni sul traffico. Forti rallentamenti anche sulla corsia opposta, in direzione del porto.