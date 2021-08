Sesso sulla spiaggia di Cefalù, il guardone colpisce ancora

A Cefalù spunta un altro video che ritrae una coppia che fa l’amore in spiaggia. È il secondo in pochi giorni.

Il video corre sulle chat WhatsApp e Telegram

Un altro video sta facendo il giro dei social e delle chat di WhatsApp. Anche in questo caso, il guardone di turno, ha preferito riprendere i due piuttosto che chiamare le forze dell’ordine o persuaderli a smettere.

Il secondo video in poco tempo

Così un altro video da ieri fa il giro degli smartphone dopo quello dei giorni scorsi che ha scatenato le polemiche e la rabbia del sindaco, Rosario Lapunzina, che era arrivato a chiedere un «risarcimento per il danno d’immagine subito».

La coppia beccata di notte

Questa volta il video che riprende i due amanti è stato girato in notturna, perciò la possibilità che qualcuno, escluso il guardone che si è dilettato a riprendere, abbia potuto assistervi è remota. Ma, una volta finito in rete, sono già in tanti ad averlo visto.

Nessuna dichiarazione del sindaco

Il sindaco Lapunzina, che nel caso precedente aveva chiesto maggiori controlli, questa volta non ha voluto commentare i fatti. Resta il fatto però che Cefalù sta davvero cadendo vittima di queste vicende in questa estate calda, non solo per le temperature, ma anche per i numerosi video che circolano in rete.

Anche a Marzamemi

Un video bollente anche a Marzamemi. A consumare un veloce rapporto sessuale una coppia posizionatasi sul muretto del lungomare, a non molta distanza da un parco giochi per bambini. L’uomo e la donna sono stati immortalati con uno smartphone e, com’era prevedibile, in pochi istanti le immagini sono diventate virali, diffuse in una miriade di contatti whatsapp.