Hassen Tkouri muore a 28 anni, schianto mortale a 24ore dalle nozze

Hassen Tkouri è il 28enne morto il giorno prima del matrimonio in un incidente stradale. Il giovane è la vittima del grave incidente sulla Vittoria-Marina di Acate avvenuto questa notte.

Impatto fatale tra due automobili

Hassen guidava una Bmw che ha impattato contro una Focus, dove a bordo vi era una famiglia di Acate. Una doppia tragedia visto che il 28enne doveva sposarsi in Tunisia domani. Un dramma per i familiari che lo attendevano nel suo Paese natale, in attesa del giorno più bello della sua vita.

Doveva andare in Tunisia per sposarsi

Lavorava a Vittoria e lavorava come bracciante agricolo ad Acate. In Tunisia Hassen non è mai arrivato per sposare la donna che doveva essere la compagna della sua vita. Il tragico incidente ha spezzato la sua vita a causa di un destino beffardo visto che era di ritorno dalla festa dell’addio al celibato.

Il corpo ai familiari

Il pm di turno, dottor Francesco Riccio, ha disposto la restituzione della salma ai familiari. L’esame tossicologico è risultato negativo. Feriti nell’altra auto. Un bimbo di 3 anni e una bimba di 10, praticamente illesi, e una ragazzina di 15 che ha avuto una prognosi di 30 giorni, nonchè i genitori di 43 e 41 anni che hanno rimediato 8 giorni di prognosi.