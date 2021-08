Grave incidente a Palermo, 21enne in prognosi riservata

Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte a Palermo. Lo schianto all’incrocio tra via Diaz e via Pecori Giraldi. Un giovane è gravissimo in ospedale.

Nello scontro tra un furgone e una Smart è rimasto gravemente ferito un 21enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Il ragazzo è adesso in prognosi riservata.

Illeso il 39enne che si trovava in auto con lui. I due sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai Vigili del fuoco.

Indaga la polizia municipale sezione Infortunistica per la ricostruzione della dinamica.

Foto di Mobilita Palermo che scrive: “Incrocio con via Diaz, scontro fra furgone e smart. Servizio tram sospeso lungo la linea 1. Nb: al netto delle dinamiche dell’incidente, augurandoci che nessuno si sia fatto male, non è raro vedere in zona tanti veicoli passare col rosso come se gli incroci fossero vincolati solamente al transito dei tram”.