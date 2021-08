In shock dopo puntura da vespa in spiaggia, soccorso dal 118

Viene punto da una vespa in spiaggia e rischia di morire per shock anafilattico. L’uomo è stato salvato in extremis dal 118 arrivato in elisoccorso.

È accaduto a Realmonte che un uomo di 40 anni di Agrigento è stato punto da una vespa mentre si trovava nella spiaggia delle Pergole. Il malcapitato è stato punto ad un’ascella. Subito dopo ha avvertito un grave malore. Si trattava di uno shock anafilattico.

L’uomo ha iniziato a non respirare più ed è stato soccorso dai guarda spiaggia che hanno chiamato subito il 118.

In spiaggia è giunto un elisoccorso.

Il medico rianimatore, una volta a terra, ha somministrato una fiala di adrenalina al quarantenne che si è ripreso poco dopo. L’uomo poi è stato trasferito, sempre in elisoccorso, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove proseguirà la terapia.