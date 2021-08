Arriva Lucifero in Sicilia, punte di 45 gradi da domani a Ferragosto

Arriva la più forte delle ondate di calore in Sicilia dall’inizio dell’estate. I meteorologici hanno chiamato Lucifero questa ondata di caldo.

IlMeteo.it prevede caldo africano estremo

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30 C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria). In provincia di Palermo sono previsti 39 gradi per domani e 41 per mercoledì. Nell’entroterra però le temperature sfioreranno livelli record che toccheranno anche i 45-47 gradi.

Allerta rossa della Protezione civile regionale

La Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, che prevede, per la giornata di domani, martedì 10 agosto, nella provincia di Palermo, temperature percepite fino a 39°C (livello 2, arancione) che sale al livello massimo nella giornata di mercoledì 11 agosto, con la previsione di temperature massime percepite di 41° C (livello 3, rosso).

Alto il rischio incendi

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo, permane la previsione di pericolosità massima (“alta”) ed il livello di “attenzione” (colore rosso).

Caldo record per Ferragosto

Il culmine dell’ondata di calore si raggiungerà nel corso dei giorni a ridosso del Ferragosto. Il caldo più intenso deve ancora arrivare e si continuerà a soffrire il caldo ancora per giorni a causa dell’anticiclone che non vuole abbandonare il Meridione.