Si accascia e muore in spiaggia, tragedia ad Altavilla Milicia

Un uomo si accascia e muore lungo la è spiaggia di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

L’uomo, circa 70 anni, era in spiaggia quando ha accusato un malore. Si trovava nelle vicinanze del lido Capannina.

I gestori del lido hanno chiamati il 118. I soccorritori però, nonostante i vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto salvare l’uomo che è morto.

Il corpo dell’uomo è stato riconsegnato alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto. In spiaggia anche i carabinieri della compagnia di Bagheria.

Ieri un’altra tragedia a Isola delle Femmine dove è morto un uomo dopo aver accusato un malore in acqua. Messo in salvo anche il figlio dai guardia spiaggia. I soccorritori non hanno potuto fare nulla nonostante i numerosi tentativi di rianimazione.