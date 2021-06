Un nuovo Lidl sulla Circonvallazione di Palermo, creati 39 posti di lavoro

Lidl a Palermo apre oggi un altro punto vendita in viale regione Siciliana, è il terzo sulla Circonvallazione di Palermo. Il nuovo punto vendita Lidl darà un posto di lavoro a 39 persone tra addetti vendita, store manager e magazzinieri.

Oggi l’inaugurazione del nuovo Lidl sulla Circonvallazione

Oggi, 10 giugno, è prevista l’inaugurazione del nuovo negozio Lidl in via Regione Siciliana, all’altezza dell’incrocio con via Perpignano. Salgono così a 8 i mega store del colosso tedesco a Palermo. Gli altri numeri importanti riguardano il livello occupazionale. “La creazione di altri 39 posti di lavoro – sottolinea al Giornale di Sicilia il direttore regionale di Lidl Italia, Antonio Roberto Rapisarda – testimonia che anche nel 2021 l’azienda continuerà a investire sul territorio italiano e sulle persone. I collaboratori dei punti vendita, delle piattaforme logistiche e degli uffici costituiscono la vera forza dell’azienda e, per questo motivo, ne sosteniamo la crescita e lo sviluppo, offrendo sempre un ambiente di lavoro positivo e stimolante”.

Non solo a Palermo, nuovo Lidl presto a Monreale

Ma l’avanzata del gruppo Lidl nel Palermitano non finisce qui. Un nuovo store starebbe per nascere anche nella vicina Monreale grazie all’approvazione di un avariante al Prg arrivata dal consiglio Comunale. Lidl Italia avrebbe già stipulato un preliminare di acquisto per alcuni terreni lungo la Circonvallazione di Monreale.