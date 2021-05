Incidente mortale sulla statale, muore l’ex calciatore Giuseppe D’Angelo

In un grave incidente mortale ieri sera a Castellammare del Golfo è morto Giuseppe D’Angelo, 58 anni, di Alcamo. La vittima viaggiava a bordo di una Yaris assieme alla moglie. Per cause ancora da accertare, la Yaris si è scontrata con un’altra auto. L’uomo è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nell’impatto violento.

Lo schianto è avvenuto ieri sera sulla SS187 all’altezza di Castellammare del Golfo poco dopo le 20.

La moglie si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Sant’Antonio di Trapani. La donna ha riportato numerose fratture. Illesi i passeggeri dell’altra autovettura.

Il mondo del calcio siciliano è a lutto dopo la tragedia, l’ennesima, che avviene lungo le strade siciliane. Giuseppe D’Angelo era una figura conosciutissima nel mondo del calcio regionale.