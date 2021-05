È morto Totò Sutera, era il cuore della Taverna Azzurra della Vucciria

È morto Totò Sutera, il cuore pulsante della storica e celebre “Taverna azzurra” alla Vucciria.

Totò Sutera è morto a 76 anni. Da 40 anni gestiva la Taverna Azzurra, punto di riferimento della movida palermitana che si conce tra alla Vucciria. A dare la triste notizia è stato il figlio Pietro, titolare del locale, su Facebook

“Completamente distrutto – si legge nel post – vi informo che mio padre, per molti “lo zio Totò”, per altri “Totò ‘u tavirnaru”, anima della Taverna azzurra, non c’è più. Riposa in pace”.

Sutera era colui che negli anni 80 aveva preso in mano il locale della Vucciria, rilanciando. Da tutti era apprezzato per la sua simpatia. Un uomo estroverso e disponibile con i clienti. Non mancava mai la battuta sulle cronache cittadine e sui fatti del giorno.

Tanti i palermitani addolorato per la morte di zio Totò Sutera, re della Taverna Azzurra, fondata alla fine dell’Ottocento.

