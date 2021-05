Dolore a Partinico, crolla il Pino simbolo della città

È crollato stanotte il pino secolare che era diventato il simbolo di Partinico. Per cause ancora da accertare è stata sfiorata la tragedia a Partinico dove è crollato il maestoso albero che si trovava in viale Regione Siciliana. Un tonfo sordo ha rotto il silenzio e tanta è l’incredulità dei cittadini.

Oggi Partinico dice addio al suo secolare pino, “U Pignu” che, secondo alcuni cittadini, sarebbe crollato a causa di una cattiva manutenzione. Ma la ricostruzione delle cause della morte della grande pianta simbolo di Partinico deve essere ancora eseguita.

Ieri notte sul posto sono state diverse le auto delle forze dell’ordine presenti, allertate dai residenti delle abitazioni vicine e da alcuni vigilantes di passaggio. Il grande pino è crollato sulla carreggiata e fortunatamente non ha creato danni importanti.

Come detto, la comunità di Partinico perde un vero e proprio monumento che era diventato uno dei simboli della stessa città. Innumerevoli le generazioni di partinicesi che hanno amato la grande pianta che si trova alle porte della città.

Sul posto ieri sera anche I Vigili del fuoco della locale caserma. La strada è stata chiusa in attesa che il grande pino di Partinico possa essere rimosso.

