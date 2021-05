Covid Sicilia, 772 casi ma meno tamponi

Scende a 772 il numero dei nuovi positivi registrati in Sicilia oggi ma scende il numero di tamponi analizzato dai laboratori dell’Isola che 3 è al sesto posto tra le Regioni per numero di contagi giornalieri.

Sono 3 e le vittime registrate dagli ospedali siciliani per un totale di 5.423. Il numero degli attuali positivi è di 24.781 con un aumento di 8 casi. I guariti oggi sono 761.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.311, 8 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, 4 in meno rispetto al report precedente.

La distribuzione tra le province vede Catania con 205, Palermo con 192 nuovi casi seguita poi da Siracusa 106, Messina 89, Ragusa 82, Caltanissetta 39, Enna 10, Trapani 35, Agrigento 20.

Sono 9.148 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), portando il totale finora a 121.177. L’indice di positività risale al 5,8% dal 3,4% di ieri, incide il minor numero di tamponi effettuati: sono stati 156.872 contro i 378.202 di ieri. In calo il numero di persone ricoverate con sintomi: sono 18.345, ieri erano 18.381.

I ricoverati in terapia intensiva sono 2.524, due in più su ieri; gli ingressi giornalieri sono 109, con un decremento di 34 rispetto agli ingressi registrati ieri. le persone in isolamento domiciliare sono 410.037, in incremento di 398. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.906; il totale di dimessi guariti è ora di 3.492.679, in crescita di 8.637 unità.

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI