Boom di contagi a Corleone, verso nuove restrizioni

Sono 40 i nuovi casi di Covid-19 registrati a Corleone in soli 4 giorni. La città in provincia di Palermo adesso rischia la dichiarazione di zona rossa ma l’ultima parola spetterà all’amministrazione comunale e presidente della Regione.

Un’esclatation preoccupante è quella che si registra a Corleone dove, secondo l’ultimo bollettino di ieri, sono 10 i nuovi casi che fanno salire a 62 il numero degli attuali positivi. Quello che preoccupa è l’inpennata degli ultimi giorni. I positivi, infatti, sono saliti da 22 a 62 in soli 4 giorni.

L’amministrazione guidata dal sindaco Nicoló Nicolosi intanto sta cercando di prendere le dovute contromisure.

L’amministrazione comunale ieri ha partecipato ad una riunione in videoconferenza con il prefetto di Palermo e i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale. In quella sede è stata illustrata la difficile situazione sia nelle scuole che nella città.

Al termine dell’incontro in videoconferenza con prefettura e Asp,è stato deciso che oggi, venerdì 30 aprile, la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo grado dell’istituto “Giuseppe Vasi” rimarranno chiuse per consentire un intervento di sanificazione straordinaria di tutti i locali scolastici.

Oggi, invece, è in programma un altro vertice tra amministrazione comunale, autorità sanitarie, dirigente scolastico e forze dell’ordine per decidere eventuali nuove misure da adottare in città per il contenimento del virus.

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI