Matrimoni senza festa in attesa del via libera, a Monreale le prime nozze

Mentre si attende il via per la ripartenza dei matrimoni, c’è chi rinuncia alla festa e convola a nozze preferendo solo la cerimonia religiosa. Questa mattina al Duomo di Monreale, in provincia di Palermo, è stato celebrato uno dei primi matrimoni del 2021. Francesca e Marco si sono uniti in matrimonio.

Palermitana lei, monrealese lui, hanno deciso di convolare a nozze all’interno della splendida cornice del Duomo di Monreale nonostante le restrizioni imposte dal Governo. Hanno pronunciato il fatidico Sì davanti al maestoso Cristo Pantocratore nel corso di una cerimonia liturgica officiata da don Giuseppe Sala mone. Lo riporta MonrealeLive.

Una cerimonia organizzata nel rispetto delle prescrizioni. Distanziamento interpersonale e contingentamento le parole chiave che hanno reso possibile l’evento. Dopo la cerimonia non è stato organizzato il ricevimento a causa delle norme restrittive. Come hanno fatto sapere i due novelli sposi, la voglia di convolare a nozze era troppo per attendere ancora e prospettare un nuovo rinvio della data del matrimonio.

Intanto si studia la ripartenza dei matrimoni

Le Regioni ieri hanno pubblicato le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, che riguarda tutte le attività in fase di ripartenza nelle prossime settimane dalla ristorazione alle terme fino ai parchi divertimenti e gli stabilimenti balneari. Nel documento di 31 pagine, anche i protocolli per la ripartenza delle cerimonie dopo i matrimoni e i congressi.

Il documento predispone le indicazioni integrative che costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi. Nell’ultimo decreto del 22 aprile, il governo ha sostanzialmente “dimenticato” il settore weddind non fornendo una data per le riaperture. Le Regioni hanno quindi formulato una serie di regole per la ripartenza. LEGGI QUI LE INDICAZIONI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI PER LA RIPRESA DEI MATRIMONI