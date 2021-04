E’ ufficiale, Ficarra e Picone su Netflix con la serie “Incastrati”, riprese a Palermo

Ficarra e Picone su Netflix con la loro serie Incastrati. Ora è ufficiale la notizia. Il duo comico lo ha confermato con un post su Facebook.

“Adesso è ufficiale: prossimamente saremo su Xetflix con la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione”, scrivono Ficarra e Picone.

Primo ciak lunedì 26 aprile a Palermo per la nuova serie originale italiana Netflix “Incastrati”, scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi.

“Incastrati” è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra & Picone, racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa.

Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), sono al momento confermati Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).