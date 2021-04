Festino notturno a Pantelleria, multati 7 giovani dai Carabinieri

A Pantelleria sette giovani sono stati multati dai carabinieri per aver preso parte a una festa privata in barba alle prescrizioni anti contagio.

In particolare, i Carabinieri, nel corso di un servizio di pattuglia in orario notturno, hanno controllato un’abitazione da cui provenivano musica ad alto volume e schiamazzi nel cuore della notte. Era quasi l’una quando i Carabinieri hanno bussato alla porta e si sono trovati di fronte 7 giovani, di cui 6 minorenni, che avevano organizzato una festa privata in barca alle prescrizioni.

Tante le violazioni rilevate dai militari: dal divieto di assembramento al mancato uso della mascherina e del rispetto delle distanze di sicurezza. La festa è stata immediatamente interrotta e i sette sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno che, nel caso dei minorenni, sono state elevate ai genitori.