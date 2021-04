Colapesce e Dimartino superano un nuovo record e il loro concerto di Taormina è sold out in sole 6 ore. Un successo incredibile per i due artisti siciliani che possono essere considerati i vincitori morali di Sanremo.

Il concerto di Colapesce e Dimartino a Taormina

La prima data disponibile del tour di Colapesce e Dimartino così ottiene il tutto esaurito nel giro di poche ore. Si tratta del concerto in programma a Taormina il prossimo 28 agosto. Lo hanno detto i due cantanti sui social.

“Il concerto di Taormina è ufficialmente sold out. Non ci aspettavamo una risposta così immediata ed è inutile dire che siamo felicissimi. Speriamo di poter allargare la capienza, appena le direttive saranno chiare, e rendere disponibili altri biglietti per chi non ha fatto in tempo ad acquistarli”.

Musica Leggerissima è Disco di Platino

Colapesce, di Solarino, e Dimartino, di Misilmeri, hanno già pubblicato il ultimo album “I mortali²” (42 Records/Numero Uno). Sono il duo rivelazione di Sanremo 2021. Arrivati quarti e premio Lucio Dalla, ora volano in radio e in tutte le piattaforme streaming con Musica Leggerissima che è anche Disco di Platino. Colapesce e Dimartino in estate saranno anche in tour durante i consueti appuntamenti musicali estivi nelle arene e nei festival.

Il tour estivo di Colapesce e Dimartino

Intanto i due artisti siciliani il 28 agosto saranno al Teatro Antico di Taormina con l’Estate Tour 2021. I due cantautori siciliani presenteranno uno spettacolo potente e sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Una data speciale, con una serie di ospiti, che si preannuncia come il vero e proprio evento del tour estivo. I biglietti, per il concerto del 28 agosto a Taormina, sono quindi già sold out. Prossimamente ulteriori biglietti potrebbero essere disponibili nel rispetto delle direttive vigenti.