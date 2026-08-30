Quasi 1600 vaccinazioni in due giorni nei centri vaccinale dell’Asp

PALERMO 30 AGOSTO 2026 – 1.534 vaccinazioni in due giorni, tutte effettuate con accesso diretto e senza prenotazione. È il bilancio del primo weekend di Open Day organizzato dall’ASP di Palermo nei propri centri vaccinali per facilitare l’accesso dei cittadini alla prevenzione.

Ieri, sabato 29 agosto sono state effettuate 870 vaccinazioni, mentre oggi, domenica 30 agosto, le somministrazioni sono state 664. Complessivamente, nei due giorni, 653 vaccinazioni sono state effettuate con vaccini contenenti la componente anti-difterite: 377 nella giornata di sabato e 276 in quella di domenica. Nel dettaglio, le dosi di esavalente sono state, invece 51 sabato e 40 domenica, per un totale di 91.

Il dato del weekend arriva dopo giorni nei quali l’ASP di Palermo ha registrato una media di circa mille vaccinazioni giornaliere, comprendendo sia gli accessi su prenotazione sia quelli diretti. L’Open Day ha, invece, consentito di accedere ai centri senza prenotazione, offrendo una possibilità aggiuntiva soprattutto alle famiglie.

Dal 17 al 30 agosto nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria sono state complessivamente effettuate 12.958 vaccinazioni, di cui 1.493 dosi di esavalente. Tra i centri che hanno registrato il maggior numero di somministrazioni, nella giornata di sabato Bagheria ha effettuato 152 vaccinazioni, seguito da Casa del Sole di Palermo con 142. Domenica il dato più alto è stato registrato a Pietratagliata, con 133 vaccinazioni.

Particolarmente significativa anche la risposta del nuovo centro vaccinale dello Zen, in via Luigi Einaudi 24, riaperto venerdì e operativo per la prima volta nel fine settimana: 40 vaccinazioni sabato e 38 domenica, per un totale di 78 somministrazioni, di cui 11 esavalenti.

La sede dello Zen è il decimo centro vaccinale dell’ASP in città e da domani proseguirà l’attività con stesse modalità ed orari delle altre strutture.

“Questi due giorni ci consegnano un risultato che va letto soprattutto come una risposta concreta alla possibilità di accedere alla vaccinazione senza prenotazione – sottolinea il direttore generale dell’ASP Palermo, Alberto Firenze – abbiamo registrato 1.534 somministrazioni nel weekend e oltre 650 vaccinazioni con componente anti-difterite. È un segnale di attenzione che ci incoraggia a mantenere alta l’offerta e a rendere i nostri servizi sempre più facilmente raggiungibili. La prevenzione passa anche dalla capacità di andare incontro alle esigenze delle famiglie e di creare occasioni semplici per avviare o completare i percorsi vaccinali previsti dal calendario”.

Il fine settimana di Open Day si è svolto nei centri vaccinali Casa del Sole, Pietratagliata, Massimo D’Azeglio, Pallavicino, Bagheria, Misilmeri, Partinico, Carini, Corleone e Lercara Friddi, ai quali si è aggiunto il nuovo presidio dello Zen.

L’iniziativa ha consentito ai cittadini di avviare o completare i percorsi vaccinali previsti dal calendario, con particolare attenzione alle vaccinazioni pediatriche, attraverso un accesso diretto ai servizi. (nr)