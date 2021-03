Il vaccino e la morte, lacrime a Palermo per Cinzia Pennino

È morta Cinzia Pennino, la professoressa aveva solo quarantasei anni. Una docente amata dai suoi allievi e dai suoi colleghi. Insegnava Scienze al Don Bosco Ranchibile.

Dieci giorni fa aveva fatto il vaccino AstraZeneca. Nei giorni scorsi la notizia del malore è del ricovero in ospedale. Oggi la notizia, purtroppo, della tragica morte. Saranno gli accertamenti a dire se possa esserci correlazione tra la somministrazione del siero e il decesso. Al momento la cronaca dice che la donna dieci giorni fa era stata sottoposta alla dose, poi di è sentita male.

Ora è tempo del dolore tra i familiari e i colleghi della docente che insegna nella scuola di Palermo. La scuola aveva anche organizzato veglie di preghiera per lei sul web. In condizione critiche era giunta al Policlinico di Palermo.

La diagnosi era “una trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale”. Le sue cindi9hanmo reso necessario il ricovero in Terapia intensiva. Le due condizioni di salute si sono aggravate, poi Cinzia è morta.

“Cinzia Pennino io ti voglio ricordare cosi. Non credo di averti visto mai con una espressione diversa. Ecco perché tutti ti vogliamo bene, perché avevi un sorriso per ognuna delle persone che incontravi”. Così scrive Alessandro.

“Non si riesce a credere – scrive Eleonora -. Invidio chi ha la forza di darsi una spiegazione. Io purtroppo non ce l’ho. Mi sembra assurdo. Questa foto la ritrae solare, coinvolgente, empatica, con un cuore grande. Così era la prof Cinzia Pennino, 46 anni. So bene che per la statistica è un numerino insignificante, ma questi numerini impongono sacro rispetto e il massimo della cautela”.