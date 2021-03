Incidente mortale sulla SS113, muore a 54 anni Onofrio D’Amato

Incidente mortale lungo la SS113 all’altezza di Santa Flavia, nelle vicinanze del cimitero. Onofrio D’Amato detto Alfredo, 54enne di Porticello, è morto nello scontro che ha coinvolto

due automobili che si sono scontrate frontalmente.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda, che procedeva in direzione Santa Flavia ha invaso la carreggiata opposta proprio in uscita di curva, complice anche l’asfalto bagnato dall’abbondante pioggia di oggi, impattando con grande violenza contro una Seat Ibiza che procedeva in direzione opposta.

Secondo alcuni testimoni, l’uomo alla guida della panda prima di sbandare avrebbe avuto un malore. Una tesi confermata dall’assenza di segni di frenata sull’asfalto.

Onofrio D’Amato, titolare di una ditta di autotrasporti, si trovava sulla Panda. L’uomo è morto dopo numerosi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Ogni tentativo però si è rivelato mlvano. L’uomo è morto poco dopo.

Anche il conducente della Seat è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto due ambulanze e gli agenti del Commissariato di Bagheria che hanno coordinato i soccorsi e bloccato il traffico veicolare in entrambi i sensi. Si attende l’arrivo del medico legale