Pio Siragusa dopo lo scandalo di Corleone: “Nicolosi ritiri le dimissioni”

Il presidente del Consiglio Comunale di Corleone chiede al sindaco dimissionario di ripensarci. Pio Siracusa chiede a Nicolò Nicolosi “di ritirare le dimissioni e di continuare con una nuova squadra di assessori”.

Il sindaco di Corleone ha rinunciato alla fascia tricolore in seguito allo scandalo nato in seguito alle somministrazioni del siero avvenute senza che né il primo cittadino, né gli assessori della sua giunta ne avessero diritto. Il caso è arrivato alla ribalta nazionale come era normale che accadesse e il sindaco ha dato le proprie “irrevocabili dimissioni”.

“La notizia mi ha lasciato attonito e amareggiato – dice il presidente dell’Assemblea cittadina -, è stata una mancanza di rispetto verso tutti i cittadini che avrebbero avuto titolo a ricevere quelle dosi di vaccino”. Siragusa però pensa che per il primo cittadino possano essere riconosciute alcune attenuanti vista “l’età avanzata e per le patologie di cui soffre”.

Diversa invece la posizione degli Assessori secondo Siragusa, “giovani e in buona salute che hanno deciso di sorpassare la fila a discapito degli anziani, dei disabili e di tutte le altre categorie che ne avrebbero avuto diritto. Dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall’Assessore Crapisi – aggiunge Siragusa – ho appreso inoltre che il Sindaco si era detto contrario a sottoporsi alla vaccinazione, sono stati proprio gli Assessori a insistere affinché facesse anche lui il vaccino”.

Secondo il presidente del Consiglio Comunale, inoltre, Nicolosi sarebbe “l’unico che preso coscienza dell’errore fatto ha dato prontamente le dimissioni”.

Ma la richiesta di ritirare le dimissioni vengono motivate da Siragusa anche per la preoccupazione in seguito all’arrivo dei commissari inviati dalla Regione. “Senza un’amministrazione politica – dice -, con un commissario che svolgerebbe le funzioni ordinarie, rischieremmo di arrivare in ritardo per la presentazione degli atti necessari e Corleone potrebbe perdere questa opportunità di rinascita”.

“Da Presidente del Consiglio, da cittadino e padre di famiglia, penso che al Sindaco si possa perdonare questo errore, che non può comunque cancellare quanto di buono egli ha fatto per la nostra comunità in questi due anni”.