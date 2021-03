Allerta rossa tsunami da Palermo a Pantelleria, ma è un’esercitazione

“È allerta tsunami da Palermo a Pantelleria a causa di un terremoto avvenuto nel mare Ionio di magnitudo 7.9”. Scatta così l’esercitazione l’esercitazione NEAMWave 21, che ha come obiettivo il test del funzionamento dei sistemi di comunicazione per l’allerta maremoto nell’area NEAM (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami Warning System) di cui fa parte il Centro Allerta Tsunami dell’INGV.

La Protezione Civile Regionale ha appena inviato ai Comuni un messaggio di allerta Tsunami rossa che prevede possibile maremoto sul territorio nazionale a causa di un terremoto di magnitudo 7.9 nello ionio. “Comuni di possibile impatto sarebbero stati Siracusa, Catania, Messina, Portopalo, Strombolicchio, Ginostra, Milazzo, Palermo, Gela, Lampedusa, Pantelleria, Porto Empedocle, Sciacca, Mazara del Vallo. Ovviamente si tratta di una esercitazione.

L’esercitazione coinvolge la gran parte degli attori del processo di allertamento tra cui il Dipartimento di Protezione Civile, l’ISPRA e il CAT. I ricercatori del CAT-INGV simuleranno un forte terremoto nel Mar Ionio che genererà un maremoto.

Il CAT invierà quindi i messaggi di allerta al Dipartimento della Protezione Civile e ai Paesi dell’area NEAM. Scopo dell’esercitazione è quello di mettere alla prova i meccanismi di trasferimento dei messaggi di allerta fino al livello regionale e locale per verificare il flusso di comunicazione e il conseguente processo decisionale e organizzativo che gli enti di protezione civile locale attiveranno alla ricezione dei messaggi di allerta. Tra le finalità di NEAMWave vi è l’aumento della consapevolezza per la mitigazione del rischio tsunami.