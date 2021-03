“Nuove chiusure? Spero non ci siano, Sicilia virtuosa”

No a nuove chiusure e nuove restrizioni da parte del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Se non è un no deciso è quanto meno una contrarietà. Secondo il governatore infatti è il momento di concentrarsi sulla campagna di somministrazione dei vaccini. “Sicila tra regioni virtuose”.

Nello Musumeci è stato intervistato ad Omnibus su La7 sulla situazione siciliana. “In Sicilia siamo a oltre l’80% delle scorte dei vaccini somministrati. Abbiamo inoculato il vaccino ai sanitari, alle Rsa e da qualche giorno agli over 80 anche non deambulanti. Adesso siamo lavorando sugli insegnanti e sulle forze dell’ordine”.

Oggi il governo si riunirà per decidere nuove chiusure e restrizioni. Previsto l’anticipo del coprifuoco e un lockdown nei fine settimana. Musumeci spera che la Sicilia possa evitare le chiusura lle visto che la situazione sull’isola è più tranquilla rispetto al resto d’Italia.

“Nuove chiusure? Spero non ci siano – aggiunge il Presidente della Regione -, noi abbiamo un tessuto imprenditoriale vivace ma fragile e l’economia è stata messa in ginocchio, quindi non mi auguro chiusure. Al momento siamo tra le regioni più virtuose. Io mi auguro solo che arrivino i vaccini per velocizzare la campagna di vaccinazione”.