Due donne uccise e 145 vittime di violenza, quale festa? Numeri alti nel Palermitano

Sembra essere ancora lunga la strada verso il pieno riconoscimento dei diritti delle donne. Solo nel Palermitano nei primi tre mesi del 2021 sono stati due i femminicidi.

Numeri altissimi in provincia di Palermo

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ha acquisito i dati della propria attività di contrasto ai reati di violenza di genere svolta da inizio 2021. Le cifre sono significative. Sono quasi 130 i casi in cui è stata applicata la normativa del “codice rosso”, intervenuta nel 2019 per arginare il fenomeno, mentre le vittime dei reati di genere da inizio anno sono complessivamente 145.

Due efferati femminicidi

Gli omicidi commessi dal 1 gennaio in tutta la provincia sono 2, e in entrambi i casi la vittima è di sesso femminile. Si tratta dell’omicidio di Roberta Siragusa a Caccamo e quello di Piera Napoli a Palermo. Due delitti spietati, arrivati nel giro di pochi giorni.

Nel Palermitano l’attività operativa dell’Arma conta già 16 arresti e 107 denunce in stato di libertà, e in 20 casi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata applicata la misura cautelare dell’ “allontanamento urgente dalla casa familiare”, con cui viene colpito l’autore delle violenze, molto spesso sia fisiche che psicologiche.

Una la Rete Antiviolenza R.A.CC

Numeri altissimi a tal punto che il Comando Provinciale di Palermo a ha deciso di creare una rete di operatori di polizia giudiziaria specializzati sul contrasto ai reati di genere, la Rete Antiviolenza “R.A.CC.”, fondamentale per la sua presenza capillare su tutto il territorio della provincia.

“Basta alla violenza!”

“Si tratta di un’emergenza quotidiana che l’Arma affronta nelle sul 100 Stazioni sul territorio, con stanze dedicate all’ascolto e con il supporto di una “Rete Antiviolenza” costituita da decine di militari, donne e uomini, formati per contrastare al meglio ogni caso, ma soprattutto pronti ad accogliere le vittime, con sensibilità ed empatia. Questo per trattare ogni situazione non come un’indagine ordinaria, ma come merita una persona vulnerabile, con le sue fragilità e la sua speranza di uscire da un dramma. È un concetto evoluto di polizia giudiziaria che i Carabinieri di Palermo stanno affinando continuamente, un approccio comprensivo e possibilmente risolutivo, che interagisce con una struttura composita di alleati, che vanno dal volontariato, ai servizi sociali, agli Enti pubblici; un fronte unico per dire: “basta alla violenza!”. Queste le parole del Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Arturo Guarino.