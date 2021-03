Auto vola da viadotto Palermo-Catania, gravissima donna, disperso il bambino

Incidente questo pomeriggio sull’ autostrada Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Buonfornello.

Un’auto con alla guida una donna e suo figlio a bordo, è precipitata dal viadotto per cause ancora da accertare.

La donna si trova in gravissime condizioni e prima di essere trasportata in ospedale in elisoccorso ha detto ai soccorritori che a bordo con lei c’era il figlio che finora non è stato trovato.

La donna di Barcellona Pozzo di Gotto di 32 anni, dottoressa in servizio al Policlinico viaggiava su una Fiat Panda ed è volata giù da un’altezza di 25 metri. E’ stata trasportata all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

Stanno intervenendo i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile quelli dell’Anas e la polizia stradale. Stanno tutti battendo la zona sotto il viadotto per verificare se fosse vero che ci fosse un bimbo nell’auto insieme alla donna

