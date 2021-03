È morto lo “zio Pippo Taranto”, dolore a Mondello

Dolore a Palermo, per la morte di “Zio Pippo” Taranto, il re dell’animazione della spiaggia di Mondello.

Giuseppe, chiamato Pippo, Taranto muore a 81 anni. Era conosciuto dai palermitani che Mondello come lo “Zio Pippo”. È stato per decenni un animatore delle estati sulla spiaggia di Mondello con giochi per i più piccoli ma anche per i più grandi.

Sempre vestito pantaloni e camicia bianca, lo Zio Pippo, come amava farsi chiamare, col megafono in mano organizzava continuamente iniziative con premi per rendere più divertenti le giornate trascorse nella spiaggia di Mondello. Il castello di sabbia più bello o la caccia al tesoro i giochi che tutti amavano. Celebre la sua frase “Applause” pronunciato alla francese.

Pochi giorni fa aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook spezzoni di alcune delle tante trasmissioni televisive che aveva ideato e condotto.

Il funerale di Pippo Taranto si svolgerà sabato al cimitero di Sant’Orsola.