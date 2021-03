A Pantelleria locale aperto oltre il consentito, multati clienti e titolare

Una trattoria di Pantelleria è stata multata perché sorpresa dai carabinieri a essere aperta oltre l’orario consentito.

Sull’isola di Pantelleria, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno accertato che una nota trattoria isolana serviva pietanze ai propri commensali oltre l’orario stabilito. I militari hanno sanzionato clienti e titolare per un totale di 2.400 euro. È stata inoltre disposta la sospensione dell’attività commerciale per 5 giorni.

Nei giorni scorsi, sempre a Pantelleria, i Carabinieri non hanno potuto esimersi dal sanzionare con la chiusura provvisoria un bar nel centro urbano, visto che il titolare, nonostante l’orario non consentito, serviva snack e bibite a vari clienti in violazione delle vigenti norme di contenimento dell’emergenza sanitaria.