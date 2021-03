Allarme truffe online, a Palermo conti svuotati

È allarme truffe online con conti svuotati a causa di hacker che si appropriano delle credenziali di ignari utenti. Vittime preferite sono gli anziani. In un caso una donna si è vista prosciugare il conto di ben 70 mila euro.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, conti svuotati di 400 euro ma anche di 10 o 70 mila euro in città, dove da mesi poi è una vera escalation con casi praticamente giornalieri.

Aldilà della cornetta si presenta qualcuno che ha i dati personali. Ma la truffa corre anche via SMS o via mail. Messaggi farlocchi che simulano quelli della propria banca ma che hanno come scopo quello di indurre a comunicare le credenziali di accesso ai servizi bancari online.

Qualche mese fa un uomo aveva ricevuto una chiamata che lo invitava ad aprire la app e inserire le credenziali per evitare una truffa. Ma la truffa era proprio quella. Così l’uomo si è visto svuotare il conto che aveva l’intero stipendio di un mese.

L’appello delle banche è di non fornire mai codici personali. Consiglio che non ha seguito neppure una signora anziana e con scarsa dimestichezza tecnologica. Ha ricevuto un sms, ha aperto la app e ha inserito il pin. I suoi risparmi, circa 8 mila euro, si sono volatilizzati.

Tra le altre truffe c’è la clonazione della carta di credito. Segnalati anche hacker che si fingono assistenti online e che si fanno consegnare le chiavi segrete. I consigli per non farsi fregare sono sempre gli stessi. Non dare a nessuno le proprie credenziali, non rispondere a chiamate sospette, non aprire link in SMS ricevuti sul cellulare, non aprire mail sospette. In caso di dubbi, chiamare sempre il numero ufficiale della banca. Al minimo sospetto farsi bloccare i conti.