Un’altra zona rossa nel Palermitano, Caccamo rischia il lockdown

Un’altra zona rossa in provincia di Palermo potrebbe essere Caccamo. Il comune rischia il lockdown dopo San Giuseppe Jato e San Cipirello visto l’aumento dei contagi

Il numero dei positivi al Covid a Caccamo sale a 77 mentre mentre sono i 8 ricoverati. Il sindaco Nicasio Di Cola, dopo il parere positivo dell’Asp ha firmato l’ordinanza per la sospensione temporanea dell’attività didattica in presenza e della chiusura dei plessi del liceo delle scienze umane “monsignor Panzeca” e dell’istituto alberghiero “Mico Geraci”. Il provvedimento in vigore fino a sabato 13 marzo.

“La particolare situazione gravata dal numero di contagi da Covid19 registrati nel nostro comune – dice il sindaco – impone l’adozione di misure di prevenzione e contenimento a tutela della salute pubblica”.

“Rivolgiamo un particolare appello ai nostri ragazzi: siate più forti del virus, non è una vostra colpa ma, in questo particolare momento, potreste essere proprio voi il veicolo di maggiore diffusione del contagio. E ai genitori tutti: tenete a casa i vostri ragazzi. Il coronavirus passerà, ma è una cosa seria e serve la responsabilità di tutti”, conclude.