Hotel Eufemia a Live Non è la D’Urso, marito tradito perdona la moglie

Sono entrati mano nelle mano perché “abbiamo fatto pace”. Dice il protagonista del video dell’hotel Eufemia a Live Non è la D’Urso. Ora il marito che ha girato il video dell’hotel Eufemia ha perdonato la moglie dopo il tradimento in diretta Facebook.

La coppia protagonista del video virale dell’Hotel Eufemia è andata nel salotto di Live Non è la D’Urso. Ieri sera è stata intervistata da Barbara D’Urso. “Siamo sposati da 10 anni, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Nasciamo tutti peccatori e moriremo tutti peccatori”.

“Ho scoperto il tradimento perché in alcuni giorni della settimana mia miglia andava uscita in una certa maniera. Ho avuto anche in numero dell’amate e vedevo che erano online entrambi allo stesso momento”.

Ed è proprio online che il tradimento è diventato argomento virale. Sui social il video è diventato popolare. Migliaia di commenti e condivisioni hanno fatto dell’Hotel Eufemia uno degli alberghi più popolari della provincia di Palermo.

È il marito continua. “Il vero amore è vero amore e basta. Ho voluto vedere un reale pentimento da parte sua. Li ho beccati all’Hotel Eufemia per il satellitare dell’assicurazione. Usava la mia macchina per tradirmi”.

In quell’hotel, l’ormai famoso Hotel Eufemia, avevano passato, marito e moglie, la prima notte di nozze. “Anche la stessa stanza, la numero 6”, ha detto lei.