Neve e gelo nel Palermitano, la Moarda innevata ad Altofonte

Si abbassano le temperature e arriva la neve come era stato previsto. Il freddo continuerà a intensificarsi nel corso del pomeriggio e la neve potrà cadere anche a bassa quota.

La Moarda innevata è la foto che ci manda un lettore di Direttasicilia. Segno che il freddo è arrivato come previsto. La Moarda si trova ad Altofonte, nel Palermitano. Neve anche sui monti di Monreale, fino a Giacalone e Poggio San Francesco.

Intanto oggi la giornata sarà prettamente invernale in Sicilia con Gelo in ulteriore intensificazione.

Come riporta il Centro Meteorologico Siciliano, delle correnti di origine Artica/Continentale saranno in ulteriore intensificazione sulla nostra isola , determinando una giornata dai connotati prettamente invernali e molto fredda. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con la possibilità di precipitazioni intermittenti associate a veloci rovesci, precipitazioni che potrebbero essere nevose anche al piano sui versanti tirrenici in serata( o durante la notte di lunedì).

Le precipitazioni nevo saranno comunque di debole intensità e a macchia di leopardo, con deboli accumuli a quote di bassa collina intorno ai 400/500 di quota.

Le temperature saranno in decisa diminuzione per l’arrivo di isoterme a 850 hPa decisamente rigide, e oscillanti nella tarda serata/ notte di lunedì tra -7/-8°. I venti soffieranno tesi o forti settentrionali, con componente principale da nord est sui versanti tirrenici, e da nord sul canale di Sicilia e lo jonio . I mari risulteranno da molto mossi a localmente agitato lo stretto di Sicilia e il basso Tirreno.

Per altre info centrometeosicilia.it.