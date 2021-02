Neve e gelo nel Palermitano, è allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condimeteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, domenica 14 febbraio.

Secondo il Centro Meteorologico Siciliano, avremo condizioni di tempo instabile lungo il settore tirrenico e ionico con piogge sparse; dal pomeriggio quota neve in drastico calo fino a quote prossime al piano in serata su settore tirrenico, specie messinese.

Le temperature saranno in drastico calo e il freddo sarà intenso. I venti saranno sostenuti nord/nord-est. A Enna e Caltanissetta le temperature più basse che arriveranno a sfiorare i – 4 gradi.