“Segnali positivi in vista dell’Estate” e a Palermo tornano i voli EasyJet

La compagnia EasyJet torna all’aeroporto di Palermo. In vista dell’estate 2021 la compagnia annuncia nuovi collegamenti estivi da e per la Sicilia.

Estate 2021 in Sicilia nel mirino delle compagnie aeree

Salgono a 8 le rotte con cui easyJet collegherà l’aeroporto di Palermo nella stagione estiva 2021 dopo l’annuncio del Palermo-Amsterdam. Un volo che torna dopo tre anni, con due voli settimanali, il venerdì e il lunedì. A partire dal 28 giugno, i voli decolleranno da Amsterdam alle 12.00 il venerdì e alle 11.15 il lunedì per atterrare in Sicilia, da dove ripartiranno alle 15.40 il venerdì e alle 15.15 il lunedì, fino al 29 ottobre. Con la reintroduzione di questa rotta, salgono a 8 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo durante l’estate 2021.

Segnali positivi per l’estate 2021

“Con la programmazione estiva che abbiamo annunciato oggi, e, in particolare con la nuova rotta tra Palermo e Amsterdam, vogliamo confermare il nostro impegno a migliorare la connettività della Sicilia, rispondendo alla domanda di viaggio dei nostri passeggeri. I segnali per la prossima estate sono positivi e ci auguriamo di cuore che i continui progressi nei programmi di vaccinazione, in aggiunta alle misure di sicurezza aggiuntive che abbiamo introdotto e a quelle implementate dagli aeroporti, possano incoraggiare gli italiani a prenotare le proprie vacanze con fiducia” – ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

EasyJet e i voli da e per Palermo

Quest’estate, da Palermo sarà quindi possibile viaggiare verso Malpensa e Napoli in Italia; Londra Gatwick e Londra Luton nel Regno Unito; Ginevra in Svizzera; Amsterdam in Olanda; Parigi Orly e Lione in Francia.

“Ci fa piacere che una grande compagnia come easyJet continui a puntare sulla Sicilia e su Palermo, anche in questa difficile fase – afferma Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” -. Oltretutto, Amsterdam è una rotta molto ambita che spesso registra una domanda di slot superiore alle reali disponibilità, quindi un motivo in più da parte nostra per apprezzare la scelta di easyJet. Ci auguriamo che nelle prossime settimane la situazione sanitaria migliori e consenta un controllo e una efficacia sempre maggiore nella lotta alla pandemia. L’aeroporto di Palermo, insieme agli staff medici della Regione Siciliana – conclude il DG di Gesap – ha messo a disposizione un’area per i test rapidi gratuiti molto efficiente e funzionale, per consentire il controllo dei passeggeri in arrivo e facilitare una ripresa del movimento turistico”.