Covid-19, crescono i ricoveri di giovani e preoccupano le varianti

Il reparto Covid dell’ospedale Cervello è quasi pieno di pazienti e preoccupa l’aumento di pazienti Covid giovani. Non si tratta di una emergenza posti letto ma preoccupa l’abbassamento dell’età dei ricoverati.

Quasi pieno il reparto del Cervello

Nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital dell’ospedale Cervello su 42 posti disponibili, ce ne sono 38 occupati. Numeri contenuti nelle terapie intensive. Negli ultimi giorni soprattutto giovani sono stati ricoverati e dimessi. Come riporta il Giornale di Sicilia, tre erano under 30 che, dopo le dimissioni, potranno seguire le terapie a casa ma il fatto preoccupa comunque i medici.

La variante sudafricana a Partinico

Preoccupa un caso sospetto di variante sudafricana su un prete tornato da una missione in Africa il 29 gennaio. Il. Prete è stato trovato positivo ed è ricoverato da giovedì all’ospedale di Partinico. “Il sacerdote – spiega il commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa – era stato in Tanzania e, per precauzione, abbiamo ritenuto opportuno metterlo in isolamento in una stanza a pressione negativa dell’ospedale di Partinico assieme agli altri degenti che erano in camera con lui e stiamo tracciando anche i contatti più stretti. Finora il nostro è solo un sospetto ma stiamo sequenziando l’Rna”.

Le dosi del vaccino a Palermo

Intanto arrivano anche le dosi del vaccino. Ieri sono state consegnate all’Asp le prime 4 mila dosi del vaccino AstraZeneca. Nella giornata odierna arriverà l’ordine di 4.610 dosi del vaccino Pfizer che serviranno per garantire le vaccinazioni in corso al personale sanitario, operatori 118 ma anche farmacisti, informatori medico scientifici, specializzandi e studenti della scuola di medicina.