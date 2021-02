Maria a 103 anni vince il Covid, lieto fine dalla zona rossa siciliana

Nonna Maria Alberti, a 103 anni, sconfigge il Covid e torna a casa. La donna vive a Capizzi, ex zona rossa siciliana.

La storia a lieto fine di Maria Alberti

È una storia a lieto fine quella della ultra centenaria siciliana. Un’altra paziente over 100 che ha vinto il coronavirus. Accade a Enna. Luigi Guarneri, primario del reparto Malattie infettive dell’Umberto I, ha comunicato che sono in corso le dimissioni di una paziente di 103 anni che in giornata tornerà nel paese di provenienza.

La paziente covid più anziana

E, infatti, questa mattina all’Ospedale Umberto I di Enna, Maria Alberti è stata dimessa. È la paziente più anziana mai ricoverata.

La donna qualche settimana fa era risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive all’ospedale ennese. Le sue condizioni, a oggi, risultano essere ottime ed è guarita dal Covid 19.

Nonna Maria ha mostrato grande forza, coraggio e determinazione. Una vera e propria luce in fondo al tunnel e un messaggio d’incoraggiamento in un momento di totale difficoltà. Il 5 febbraio un’altra donna, dell’età di cento anni, aveva lasciato l’ospedale di Enna dopo una sola settimana di degenza legata al Covid.