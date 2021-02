Troppi assembramenti in spiaggia, ordinanza anti-Covid di Orlando

In troppi oggi lungo il litorale palermitano. Complice la giornata di caldo, in tantissimi si sono riversati lungo le spiagge e sui lungomare della provincia di Palermo. Pienone a Palermo, a Mondello, al Foro Italico e a Sferracavallo. Il sindaco di Palermo però non ci sta e decide di imporre il divieto di stazionamento lungo i litorali.

Vietato sostare vicino le spiagge

“Ho sollecitato ancora una volta i palermitani ad avere più paura dei contagi che delle sanzioni, ma di fronte all’incoscienza di alcuni, dalla prossima settimana, con mia ordinanza dovrò applicare dalla prossima settimana il divieto di stazionamento, oltre che nel centro storico e nei quartieri Politeama e Libertà, a tutte le spiagge e a tutto il litorale, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari”. Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando, annunciando l’emissione di un’apposita ordinanza di estensione del divieto di stazionamento.

Orlando rinnova l’appello ai palermitani

“Soltanto con l’impegno di tutti e dopo l’arrivo dei vaccini si può sperare di evitare un lockdown che sarebbe causa di un disastro economico e sociale. È da irresponsabili ed è impossibile pretendere che siano soltanto le forze dell’ordine, cui possiamo solo rivolgere un ringraziamento per l’encomiabile impegno, ad avere cura della salute e della vita, di fronte a tanti, troppi gruppi d’incoscienti che favoriscono la diffusione dei contagi innanzitutto fra i propri familiari e per sé stessi”.