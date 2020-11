Trovato il cadavere di un uomo a Partinico, è di un 62enne

Tragedia nelle campagne di Partinico dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di Angelo Cuccí, di 62 anni, originario di Carini ma residente a Partinico.

L’uomo era scomparso da casa da due giorni. I familiari non avevano più sue notizie da quando ero uscito forse per andare in campagna. I familiari avevano anche sporto denuncia di scomparsa alla locale stazione dei Carabinieri.

Oggi l’amara notizia. Un uomo che passava dalle campagne di contrada Piano del Re, a Partinico, ha notato il corpo dell’uomo ormai privo di vita e ha chiamato i soccorsi.

I carabinieri hanno appurato che si trattava dell’uomo scomparso da due giorni da Partinico. Il corpo non presentava segni di violenza. La causa della morte sarebbe da attribuire a un malore.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti il medico legale e i carabinieri. Il corpo è stato restituito ai familiari per permettere di celebrare il funerale.