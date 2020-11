Positiva al Covid-19 va al supermercato, denunciata

È positiva al covid-19 ma va a fare la spesa in supermercato. così i carabinieri hanno denunciato una donna che non ha rispettato la quarantena obbligatoria dopo essere risultata positiva al tampone.

È successo in un piccolo centro della provincia di Trapani dove una donna di 51 anni, posta in quarantena in quanto risultata positiva al Covid 19, è stata sorpresa dai Carabinieri a fare la spesa in un supermercato in tutta tranquillità.

I militari hanno scoperto la vicenda in seguito ad una segnalazione da parte di un cittadino. Dopo il tampone molecolare, la donna era risultata positiva al Covid-19 l’1 novembre e, vista l’assenza di sintomi era stata sottoposta in quarantena presso la propria abitazione. I Carabinieri sono venuti a conoscenza il 3 novembre si era allontanata da casa per fare la spesa.

I militari hanno analizzato le telecamere di videosorveglianza installate nel supermercato ed hanno scoperto che la donna era andata davvero a fare la spesa. Indossava la mascherina.

La donna è stata denunciata dai carabinieri per epidemia colposa.