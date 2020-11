Brusca accelerata del Covid19, 1.692 nuovi infetti

Sono ancora in aumento i contagi registrati oggi in Sicila. Sono 1692. Numero che fanno impressione e che mai sono stati raggiunti sull’isola.

I casi scoperti grazie a 9.455 tamponi processati in tutta l’isola dalle Asp. Il dato è contenuto dal report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Nelle ultime 24 ore nell’isola si sono registrati anche 40 decessi e 302 guarigioni.

Sono 24.914 le persone attualmente positive. Salgono i ricoveri in via ordinaria: ieri erano 1.376, oggi 1.391. In leggero aumento anche i posti di terapia intensiva e sub intensiva occupati: si è passati dai 202 di ieri ai 205 di oggi. I nuovi positivi sono cosi’ distribuiti per province: Palermo 393, Catania 373, Ragusa 80, Messina 105, Trapani 317, Siracusa 114, Agrigento 135, Caltanissetta 63, Enna 112.

L’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute, intanto, precisa: “Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell’azione di ricerca attiva del coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus”.