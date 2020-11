Furbetti del coprifuoco, decine di multe e denunce in provincia di Palermo

Scattano i controlli anti assembramenti in tutta la Provincia di Palermo. Sono migliaia i cittadini sottoposti a controllo nel corso del fine settimana appena trascorso. Molti dopo le 22, ora in cui scatta il coprifuoco. Tanti altri controlli sono stati eseguiti ai cittadini che si recano da un Comune diverso da quello di residenza per ragioni di lavoro, salute e necessità.

Nell’ultimo fine settimana polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno multato nel Palermitano 59 persone per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Tra queste, alcune sono state trovate senza mascherina, altri non hanno rispettato le norme anti assembramento. Oltre alle multe 3 persone sono state denunciate e due attività sono state chiuse per cinque giorni.

I controlli eseguiti dalla forze dell’ordine ammontano a circa 5 mila. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito 685 controlli fra persone singole e attività commerciali in relazione al Covid.

Sanzioni anche per quanto riguarda i controlli su coprifuoco e spostamenti tra Comuni. Sei multe sono state fatte per spostamenti fuori città. Sono 48 le attività commerciali controllate di cui 2 chiuse. I controlli sono coordinati dalla prefettura di Palermo.