Tragedia nel Palermitano, muore militare di 27 anni in un incedente stradale

Nel corso di un grave incidente stradale è morto un giovane militare di 27 anni di Altavilla Milicia. Vito Di Pietra, questo il nome dell’uomo, è morto questa mattina. Lo ha comunicato il sindaco della cittadina in provincia di Palermo. Una notizia che ha provocato dolore e disperazione tra i tanti che lo conoscevano, increduli per la tragedia.

“Si è spento stamattina, a seguito di un incidente stradale, il nostro concittadino Vito Di Pietra.

Vito aveva soltanto 27 anni; militare dell’esercito italiano, era sposato e aveva una bimba.

A nome mio, e dell’intera Comunità altavillese, desidero porgere ai familiari le più sentite e sincere condoglianze”.

“Vituccio mio non ci posso credere mi dispiace tantissimo. Sei stato un collega ma anche un amico, un ragazzo col sorriso stampato in faccia. Sarai vivo per sempre nei miei ricordi. Condoglianze alla famiglia un abbraccio alla mamma e alla piccolina”. “Ricordo con affetto il Bravissimo Ragazzo che è stato. Ciao Vito”