Muore un uomo in provincia di Palermo, è risultato positivo al Covid-19

Un uomo di Montelepre è risultato positivo al Covid-19 dopo il decesso. L’uomo è risultato positivo durante le fasi di soccorso. La conferma arriva dal sindaco della città in provincia di Palermo, sentiti i familiari.

“Con grande dolore – dice il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci gcomunico la scomparsa di un nostro concittadino. Secondo quanto abbiamo appreso dai familiari, è risultato oggi positivo durante le operazioni di soccorso”.

A Montelepre intanto sono 22 i cittadini positivi al Covid-19, 15 dei quali sono gli studenti della primaria. “Ai figli, alla famiglia vanno le mie condoglianze e quelle dell’Amministrazione comunale.

Mai come in questi momenti la comunità deve essere unita e solidale”.

Oltre il caso della persona deceduta oggi, è emerso un altro caso di soggetto positivo. A questi, si aggiunge il caso emerso ieri sera dell’insegnante della primaria, caso del quale ho parlato nel videomessaggio che ho pubblicato per voi ieri sera. Al momento, si registrano, quindi, in totale 28 casi di soggetti positivi.

Aumentano a Montelepre anche i soggetti in quarantena. Al momento sono 80 i soggetti in quarantena, ma il numero di questi soggetti potrebbe crescere ancora nelle prossime ore, poiché alcune indagini epidemiologiche riguardanti gli ultimi casi non sono ancora concluse.

Intanto sono 13 le persone morte in Sicilia per Covid-19.