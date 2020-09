Avanza il Covid-19, nuovi casi a Castellammare del Golfo e Terrasini

Ancora nuovi casi di Covid-19 in Provincia di Palermo e di Trapani. Due casi sono stati confermati a Terrasini e uno a Castellammare del Golfo. Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci ha dato conferma dei due nuovi casi di Coronavirus in città. Si tratta di due persone che attualmente sono ricoverate in ospedale. Dopo la notizia, ha informato Maniaci, sono iniziate dall’ASP le procedure di tracciamento dei contatti. Le famiglie coinvolte sono state messe in isolamento e il fenomeno è sotto controllo.

A Castellammare del Golfo, invece, una persona è risultata positiva dopo aver frequentato un locale del luogo.

“Al momento risulta un castellammarese positivo al tampone. Le autorità sanitarie stanno monitorando i contatti. Invito la cittadinanza a mantenere la calma e rispettare le misure di contenimento: obbligatorio indossare la mascherina”, conferma il sindaco Nicolò Rizzo. “Le autorità sanitarie mi hanno confermato un caso di positività al Covid-19 di un cittadino castellammarese, già in isolamento ed in buono stato di salute. Sono in corso altri tamponi di verifica. Comunicheremo tempestivamente ulteriori sviluppi”, aggiunge.

Il caso di Castellammare è riconducibile al caso di positività di Salemi dopo le frequentazioni di un locale del posto. Intanto L’Asp ha comunicato oggi che in provincia di Trapani i casi di positività al coronavirus sono diventati 35, e precisamente: 8 a Marsala, 7 a Salemi, 6 ad Alcamo, 5 a Trapani, 2 ad Erice, 2 a Mazara del Vallo, 1 a Buseto Palizzolo, 1 a Calatafimi Segesta, 1 a Castellammare del Golfo, 1 a Valderice, 1 a Vita.