Schianto sulla Palermo-Sciacca, ferita una donna tra Altofonte e Giacalone

Una donna è rimasta ferita in seguito ad un violento incidente avvenuto sulla Palermo-Sciacca. Lo schianto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 agosto.

L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nel tratto della SS624 Palermo-Sciacca, tra Giacalone, frazione di Monreale, e Altofonte. In seguito al frontale, ad avere la peggio nel violento impatto è stata una donna.

Avendo assistito all’incidente lungo lo scorrimento voce, alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorsi. La donna, sotto shock, è stata aiutata as uscire dalla vettura. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima al pronto soccorso. La donna non sarebbe per fortuna in gravi condizioni di salute.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.