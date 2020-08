Si immerge a mare e non risale, muore a 28 anni Alessandro Bevilacqua

Un’altra vita spezzata in mare è quella di Alessandro Bevilacqua morto a soli 28nanni nel mare di Messina. Un tragico incidente avvenuto nel corso di una battuta di pesca subacquea se lo è portato via.

Voleva aprire una pizzeria all’estero. Era questo il sogno nel cassetto di Alessandro, morto bekma tragedia di Messina ieri notte nello specchio di mare tra Scaletta Zanclea ed Itala nel Messinese.

Alessandro Bevilacqua era originario di Lipari. Si era organizzato con un amico per pescare di notte, ma durante l’immersione, forse a causa di un malore ha perso conoscenza, annegando in pochi minuti. L’amico ha lanciato l’allarme non vendendo più riemergere Alessandro.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in spiaggia con l’aiuto di alcuni pescatori ma il ragazzo era or. Ai senza vita. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Per Alessandro non c’era più nulla da fare.

Sulla tragedia indagano i carabinieri della stazione di Scaletta Zanclea e della Compagnia Messina Sud. Le cause del malore sono in corso di accertamento e non si esclude che il magistrato possa disporre l’autopsia sul corpo del ventottenne che potrebbe anche avere avuto dei problemi durante l’immersione perchè poco esperto.

Alessandro lascia una moglie giovanissima e una bambina in tenera età.