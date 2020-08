Non si fermano i contagi in Sicilia, trend ancora in crescita a +48

I nuovi contagi in Sicilia continuano ad assumere numeri importanti. Sono 48 i nuovi positivi sull’Isola registrati da ieri ad oggi. Dati ancora in aumento, nonostante l’ordinanza del Presidente della Regione anti assembramenti notturno e il decreto del Ministero della Salute. Le misure, infatti, non sembrano rallentale l’andamento dei contagi, in crescita decisa da giorni.

Come detto, sono 48 i nuovi casi di contagio da Coronavirus confermato in Sicilia nelle ultime 24 ore. Fra questi 16 si riferiscono a migranti. Casi che portano a 876 gli attuali positivi in Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2220 i nuovi tamponi. Sono i dati del bollettino odierno comunicato dal Ministero della Salute, secondo i dati che vengono passati dalla Regione Siciliana.

Per fortuna oggi non si registrano persone decedute e il totale delle vittime è fermo a 286. Sono 2 i pazienti guariti. La divisione fra le province mostra 3 casi a Catania, 24 casi a Ragusa dove, però, si registrano tutti i 16 migranti positivi della giornata. Si registrano poi 11 casi a Messina, poi 4 casi a Caltanissetta, 4 ad Agrigento, 1 a Siracusa e 1 a Trapani.