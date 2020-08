Dora D’asta torna a Bagheria, era scomparsa da 2 settimane

Dora D’asta è stata ritrovata. La ragazza di Bagheria di cui si erano perse le tracce da due settimane ha telefonato a casa e sta bene. Dopo vari appelli da parte della famiglia, la ragazza è tornata a farsi sentire.

Dora D’Asta, 23 anni, dopo la telefonata con cui ha comunicato il luogo dove si trovava, è stata raggiunta dai familiari, in ansia per la sua scomparsa. La località in cui si trovava non è stata rivelata ma per fortuna la giovane è tornata a casa.

Era scomparsa da Bagheria il 7 agosto scorso. Il suo cellulare era stato localizzato a Messina, poi nessuna traccia. La giovane aveva detto di uscire per andare a una festa a Trabia.

A indagare sulla sua scomparsa sono stati i carabinieri della caserma di Bagheria ai quali i genitori avevano fatto denuncia.

“Ringraziamo le forze dell’ordine, la Polizia municipale, il sindaco Filippo Tripoli e tutta la città per l’interessamento – ha detto Piero, il fratello gemello di Dora – desideriamo mantenere il riserbo sui motivi dell’allontanamento di mia sorella che finalmente è tornata a casa”.

Una storia a lieto fine per Dora D’asta che il 23 settembre conseguirà la laurea in Psicologia. La giovane bagherese sogna di diventare criminologa.